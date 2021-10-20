Эйсмонт объяснила, почему Лукашенко в ковидном отделении приподнял маску

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт объяснила, почему Александр Лукашенко, находясь в ковидном отделении, приподнял маску. Ее слова приводит Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

Пресс-секретарь ответила на вопрос, почему Александр Лукашенко не всегда носит маску.

"Министр здравоохранения, главврач больницы и мы, сопровождающие лица, я в частности, пытались настойчиво Президенту в руки перчатки сунуть и просили его надеть те самые перчатки, просили быть в маске, в респираторе. Вы видели, в ковидном отделении глава государства немножко приподнял эту маску. В реанимации ее надел. Глава государства в этом плане действует согласно тому принципу, который он обозначил для всей страны вчера: все должно быть добровольно", - сказала Наталья Эйсмонт.

Как сообщалось БЕЛТА, накануне Александр Лукашенко провел масштабное совещание по эпидситуации в стране, а 20 октября побывал Минской областной клинической больнице, где лечат пациентов с COVID-19. Он также посетил РНПЦ, работающее по профилю онкологии, ведь коронавирус и борьба с ним не отменяют необходимость своевременной помощи при других заболеваниях.

Известно также, что Александр Лукашенко продолжит посещать больницы, где идет лечение коронавирусных пациентов. "Я могу проанонсировать дальнейшую работу Президента по этой теме. Он будет посещать больницы. Президент интересовался, интересуется и будет интересоваться этим вопросом", - подтвердила его пресс-секретарь.-0-