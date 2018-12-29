Эйсмонт рассказала о коте Лукашенко по кличке Немо, который успел стать публичным

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дома у Президента Беларуси Александра Лукашенко живет кот Немо, который уже успел стать публичным. Об этом пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт рассказала в эфире вечернего шоу "Макаенка, 9" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Наталья Эйсмонт рассказала, что дома у Президента живут три кота. Один их них уже успел стать публичной "персоной". По ее словам, этот кот полюбился и ей.

"Мы не раз его снимали даже в наших репортажах, когда Президент приглашает к себе домой своих коллег, с которыми особенно близкие и теплые отношения (например, Председатель Китайской Народной Республики был), - пояснила она. - Там вы можете заметить, если пересмотрите кадры, такого очень колоритного рыжего кота. Его зовут Немо. Два остальных прячутся, а этот кот лезет в кадр".

Во время передачи продемонстрировали фотографию из личного архива Александра Лукашенко. На ней глава государства запечатлен с собакой, снимок сделан в его родной Александрии.

"Это абсолютно естественный, не постановочный кадр. Это просто собака, которая подбежала и потянулась к Президенту, - рассказала Наталья Эйсмонт. - На мой взгляд, как пресс-секретаря, в этом кадре весь глава государства. Он, правда, любит все живое, любит природу".-0-