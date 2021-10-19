"Эта и следующая неделя дадут нам результат". Лукашенко дал осторожный прогноз в отношении ситуации с коронавирусом

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19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в Беларуси непростая, но есть основания для осторожного прогноза в отношении ее дальнейшего развития. В этом ключе Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался сегодня на совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщает БЕЛТА. "Ситуация понятна. Я где-то недели две тому назад в очередной раз допрашивал (иначе не скажешь) министра здравоохранения. Мы пришли оба к одному выводу, что эта неделя и следующая будут очень показательны в лечении людей, и прежде всего в лечении коронавирусной инфекции", - сказал глава государства. "У меня после сегодняшнего обсуждения это впечатление (или такой осторожный прогноз) усилилось. Эта и следующая неделя дадут нам результат", - заявил Александр Лукашенко.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!