"Этим тараканов травят!" Лукашенко в интервью Би-би-си озвучил шокирующие подробности атаки польских силовиков на беженцев

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе недавнего инцидента на границе в пункте пропуска "Брузги" польская сторона нарушила государственную границу, а отношение к беженцам сравнимо с методами фашистов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью британской медиакомпании Би-би-си, передает корреспондент БЕЛТА.

Акты жестокости польских силовиков в отношении беженцев, в том числе беременных женщин и детей, - использование на холоде водометов, содержащих химические примеси, светошумовых гранат и газа с токсическими веществами - все эти и многие другие факты надежно зафиксированы и стали достоянием общественности. И когда люди после недели жизни в лесу и бессонной ночи на холодном бетоне пункта пропуска пытались в минуту отчаяния достучаться до польских властей, обозреватель Би-би-си Стивен Розенберг заметил только "камни и палки" в руках самих беженцев. Об этом был один из его вопросов.

"Стив, не выхватывай из общего контекста один эпизод. Теперь слушай, как было. В подавляющем большинстве из 2,1 тыс. человек они мирным образом просили поляков пропустить в Германию. Подошел польский офицер и начал объяснять (слава богу, мы это засняли, там даже голос слышен), что вот таким образом надо сделать: в пункте пропуска подать заявление, и мы его рассмотрим и так далее. То есть он их фактически направил в этот пункт пропуска. И они все снялись (из лагеря в лесу возле границы. - Прим. БЕЛТА) и туда пошли", - рассказал Президент.

Далее, продолжил Александр Лукашенко, не камни были, беженцы стали на колени перед польскими офицерами. "Понимая, что их уже пропустят, наверное, или заявление возьмут. Они стали на колени, извинились перед ними, что неудобства создали, и начали просить их пропустить. Их не пропустили. И вот там началась эта потасовка, - рассказал Президент. - Поляки включили водометы и начали их поливать в нарушение всех норм и правил. Что мы обнаружили сегодня? Вы туда ядохимикаты подмешали, пестициды и гербициды. Это то, чем тараканов травят и сорную растительность уничтожают. Вот как было. То есть возьмите в целом эти эпизоды. И мы вам это докажем, потому что этому есть свидетельства зафиксированные".

Александр Лукашенко также обратил внимание, что поляки фактически нарушили государственную границу Беларуси, применив спецсредства на ее территории. "Ты знаешь, что нельзя даже оружие поворачивать в сторону сопредельной территории? Почему вы лили воду из водометов на 100 метров с ядохимикатами на нашу территорию?! Это нарушение государственной границы. Я вам говорю как пограничник. Я на той границе служил. Вы нарушили государственную границу, как минимум. Вы бросали светошумовые гранаты на нашу территорию", - заявил Президент.

"Почему вы не говорите о той благотворительности, том сочувствии, которые проявляет мой народ в отношении этих беженцев?" - задал риторический вопрос глава государства.

Александр Лукашенко озвучил и некоторые новые шокирующие подробности действий польских силовиков в отношении беженцев: "Вы же как фашисты поступили. Слушайте, люди спят под открытым небом, вы включаете прожектора, сирены, эти мигалки и прочее. Вы летаете на вертолете. Вот сейчас следователи докладывают: распылили этот слезоточивый газ, вода, ядохимикаты, и вертолеты летали на низкой высоте. Для чего? Для того, чтобы вихрем от винта вертолета распылить подальше, чтобы до детей достало".

"Почему Би-би-си не рассказала, почему на своем канале об этом не рассказала, что польские вертолеты летали над границей?" - поставил вопрос глава государства.-0-