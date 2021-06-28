"Это и есть настоящая демократия" - арабский инвестор считает, что в Беларуси многое сделано для людей

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный директор компании Emaar Properties Мухаммед аль-Аббар сегодня на встрече с главой государства Александром Лукашенко тепло отозвался о Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Гость отметил: "Очень интересно, когда гуляешь по улицам Минска, чувствовать горячий прием простых людей".

"Но не чувствуете, что вы в гостях у диктатора?" - в шутку заметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко и Мухаммед аль-Аббар

В связи с этим Мухаммед аль-Аббар процитировал высказывание Нельсона Манделы, когда того попросили объяснить, что такое демократия: "Он сказал: если мои дети в безопасности, если они получают хорошее образование и оптимистичны в отношении своего будущего, есть хорошее здравоохранение, хорошая инфраструктура - вот это и есть настоящая демократия".

"Все у нас в этом плане не идеально, но кое-что мы сделали", - сказал в ответ глава государства.

"С моей точки зрения, у вас больше, чем названо", - подчеркнул Мухаммед аль-Аббар.-0-

Инвестдоговор о строительстве в Минске "Северного берега" будет подписан в ближайшие дни - глава Emaar Properties

Руководство ОАЭ нацелено на укрепление и развитие отношений с Беларусью - Мухаммед аль-Аббар