"Это обычная борьба с коррупцией" - Лукашенко прокомментировал задержание Втюрина

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с журналистами при посещении Студенческой деревни прокомментировал задержание бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если бы он у меня был вне подозрений, он бы до сих пор работал начальником Службы безопасности, - сказал Александр Лукашенко. - Уже тогда к нему были вопросы. Парень молодой, и хорошая сторона у него была как у человека, не все было плохо. У меня были определенные подозрения. Ему был предоставлен шанс - иди и работай. Что, заместитель госсекретаря - плохая должность для военного человека? Да мечтать любой может об этой должности".

Глава государства заметил, что некоторые связывают арест Андрея Втюрина и отстранение Михаила Бабича от должности посла России в Беларуси. По словам Президента, Андрей Втюрин попал в поле зрения правоохранителей еще до перевода в Совет безопасности. "Вот тогда у меня были сомнения, и буквально через несколько месяцев мне доложили о том, что к нему есть вопросы, - отметил Александр Лукашенко. - Поэтому это не имеет никакого отношения к тому, что он якобы был чуть ли не агентом посла России. Если он был агентом иностранного посла, через сутки бы уже знали об этом".

Около полутора-двух лет бывший руководитель Службы безопасности находился под контролем спецслужб, у которых было много фактов о его противоправной деятельности. "Но было мое железобетонное требование: человек, который имеет "индульгенцию" от Президента, должен быть задержан только при наличии железобетонных доказательств. Его взяли с поличным: 150 тысяч долларов ему в очередной раз привезли россияне", - отметил глава государства.

Президент добавил, что Андрей Втюрин обладал многими положительными качествами и неплохо служил, но все перечеркнул своим поступком. Офицеру и самому приходилось участвовать в выявлении коррупционных преступлений. "Здесь абсолютно нет ничего чрезвычайного, обычная борьба с коррупцией. Но тем, кто наверху, кто занимает такие должности, к ним еще жестче будет отношение", - заявил Александр Лукашенко.

Во время обращения с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию глава государства предупредил чиновников: лучше быть нищими на свободе, чем богатыми в тюрьме. Как оказалось, Президент имел в виду именно Андрея Втюрина и некоторых других присутствующих в зале. "Что им еще непонятно было? Поэтому здесь абсолютно обычное уголовно наказуемое преступление, и за это человек должен отвечать", - сказал Александр Лукашенко.

Когда стало известно о задержании Андрея Втюрина, многие СМИ писали, что он был близким человеком для главы государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что это мнение ошибочно. "Моих близких людей вы видели 9 мая. Это были три человека, которые стояли у меня за спиной (речь о сыновьях. - Прим. БЕЛТА). Поверьте, это самые близкие и родные мне люди, за которых я отвечаю головой. Я отвечаю и за госслужащих", - заявил Президент. Он обратил внимание, что все высокие должностные лица одинаково к нему приближены и знают, что с них будет двойной, а то и тройной спрос в случае совершения преступлений. "Вот такая "приближенность" к Президенту. Я всем сказал: хотите со мной работать - работайте и выполняйте эти требования. Они основаны на наших законах, ничего здесь чрезвычайного нет, - добавил он. - Мое отношение к этим вопросам вы знаете: я никогда не пиарюсь на этих проблемах".

Александр Лукашенко добавил, что поддерживает госслужащих, ведь они вносят большой вклад в развитие страны. "От них зависят миллиарды рублей. Я кусок земли даю чиновникам построить дом или квартиру, чтобы он не воровал эти миллиарды и они остались у государства. И если ты нарушаешь этот порядок - отвечай на всю катушку", - резюмировал Президент.

Он добавил, что с журналистами позже поделятся подробностями этого уголовного дела, фактами взяток, способами конспирации обвиняемых.

В апреле стало известно о задержании Андрея Втюрина по подозрению в коррупции. Указом Президента 24 апреля он был освобожден от должности "за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего".

Комитет государственной безопасности сообщил 4 мая, что заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин был задержан при получении взятки в $148,6 тыс. от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в Беларуси. Бывшему заместителю госсекретаря Совбеза предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.3 ст.430 УК (получение взятки), второму лицу - в даче взятки. Оба обвиняемых признали вину по данному эпизоду в полном объеме.-0-