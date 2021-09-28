"Этот вопрос надо отнести в будущее". Лукашенко высказал свою позицию по поводу смертной казни

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на расширенном заседании Конституционной комиссии высказал свою позицию по вопросу сохранения в стране возможности применения смертной казни, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время мероприятия член Конституционной комиссии кандидат экономических наук Сергей Дубков высказал мнение по поводу 24-й статьи действующей Конституции, которая предусматривает смертную казнь. "Мне кажется, что сейчас заложена ментальная ловушка. С одной стороны, предлагаемые изменения (в проекте обновленной Конституции. - Прим. БЕЛТА) усиливают традиционные ценности белорусского общества. Эти традиционные ценности базируются на христианских ценностях. Это заложено в ментальном культурном коде белорусской нации. И эти изменения поддержаны большинством членов Конституционной комиссии. При этом одна из фундаментальных христианских ценностей - право на жизнь - стоит в стороне. Получается, с одной стороны, мы усиливаем фундаментальные традиционные ценности. При этом по вопросу смертной казни мы опускаем этот вопрос", - сказал он.

Сергей Дубков признал, что, вероятно, любой вариант решения этого вопроса так или иначе вызовет противоречия в обществе. Однако, уверен он, невозможно называть себя христианами, выступать за традиционные ценности и при этом их нарушать.

"Точка зрения расхожая, понятная, мотивированная, обоснованная. Упор сделан на христианские ценности. Может, не совсем к месту пример. У нас же и на Западе христиане живут. Недавно в Швейцарии, что меня удивило, прошел референдум - 65% примерно высказались за однополые браки. Как это соотносится с христианскими ценностями? - задал риторический вопрос глава государства, реагируя на сказанное. - Теоретически - да, трудно опровергнуть сказанное. Но Конституция - это не теоретический трактат. Это реакция на то, что происходит в нашем обществе, и наше будущее. На какое-то обозримое будущее".

"Давайте будем идти все-таки от жизни. Хотя я не опровергаю эту точку зрения. Она мне знакома. Всегда об этом говорили", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что его часто упрекали в том, что Беларусь - единственная в Европе страна, где не отменена или не введен мораторий на смертную казнь. "Я всегда говорил: я не могу подписать указ вопреки тому, что было на референдуме. Запад это не слышал. Они слушали мою мотивацию, а потом я понимал, что они кукиш в кармане держали, просто помалкивали, а потом за глаза меня критиковали. Но согласитесь, что я поступил честно. Я не стал идти вопреки мнению народа. Хотя если бы я подписал указ о приостановлении смертной казни, думаю, рейтинг бы мой не упал. Но я на это не пошел, понимая, что это нельзя делать. Потому что народ принял вот такое решение, сохранив смертную казнь на референдуме. Конституционным большинством, по-моему", - объяснил свою позицию глава государства.

"Разброс по смертной казни большой. Это действительно так. Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Все-таки я думаю, что большинство за сохранение (смертной казни. - Прим. БЕЛТА)", - сказал глава государства.

Президент согласился с мнением, что надо соответствующий вопрос все-таки отнести в будущее. "Если уже на то пошло, рассмотреть его отдельно на референдуме. И людям об этом сказать", - отметил Александр Лукашенко.-0-