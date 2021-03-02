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02 марта 2021, 19:31

Физлица получили дополнительную возможность уплаты таможенных платежей

Фото из архива
Фото из архива

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 марта подписал указ №77 "О деятельности таможенных органов". Документ направлен на создание более комфортных условий перемещения граждан через границу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

В соответствии с указом физическим лицам предоставлена возможность уплачивать таможенные платежи непосредственно должностному лицу таможенных органов наличными денежными средствами в тех пунктах пропуска, где отсутствуют кассы таможни и банковские терминалы.

Необходимость такой уплаты таможенных платежей может возникать при следовании граждан через границу железнодорожным транспортом (в пунктах пропуска "Бигосово-2", "Гудогай", "Тереховка", "Горынь", "Хотислав") и в некоторых областных аэропортах.

Кроме того, указом излагается в новой редакции положение о Государственном таможенном комитете, которое приведено в соответствие с терминологией Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и Закона Беларуси от 10 января 2014 года "О таможенном регулировании". Корректируется также положение о порядке и условиях прохождения службы в таможенных органах и перечень предметов формы одежды должностных лиц таможенных органов.-0-

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