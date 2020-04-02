Где будет Беларусь после коронавируса? - Лукашенко не исключает попыток переделить мир без войны

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что глобальные игроки могут использовать мировой кризис, вызванный вспышкой коронавируса, в своих целях. Об этом глава государства заявил сегодня в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир", передает корреспондент БЕЛТА.

"Любой политик, а тем более моей должности (я же отвечаю за миллионы людей, и не только своих: у нас же соседей немало, жизнь которых так или иначе от нас зависит), должен свои конкретные тактические шаги сверять с той стратегией, которая возможна", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, сегодня уже многие задумываются над главным вопросом: что будет после пандемии коронавирусной инфекции. "А не кажется ли, что сильные мира сего без войны (Макрон это уже войной назвал), через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир?" - спросил Президент.

Он напомнил о предложении ООН напечатать деньги в размере 10% мирового ВВП для борьбы с коронавирусом. "Это же пустые деньги. Доллар и так постепенно обесценивается, а тут просто пойдет вал, инфляция. Где окажемся мы со своим рублем, понятно. Более того: кто получит эти триллионы, у кого они останутся? Не получится ли, что богатые станут богаче, а бедные - беднее? Получится. Нас толкнули к тому, что мы должны остановиться, сидеть и проесть те скудные валютные запасы, которые у нас есть. Нельзя сказать, что даже в России они огромные. Это для России ничто - сидя, на год не хватит. Точно так и у нас. И тогда, напечатав 10% ВВП, к нам придут те, кто "на ногах", и скажут: нате вам понемножку, но вы будете делать то, что мы скажем. Вот так может быть переделен мир", - предположил Президент.

Александр Лукашенко и Владимир Перцов

Глава государства подчеркнул, что его беспокоит будущее страны, поэтому он пытается смотреть дальше. "Сегодня все уже отвечают: после пандемии мир будет другим. И я с этим согласен, - заявил он. - Но где будет наше место в этом мире? Вот для меня главный вопрос. Не коронапсихоз, не инфопандемия. Это есть, но месяц-два - и пройдет. Останется вопрос, где наше место. И такой вопрос возникнет для всех. И для богатых ресурсами Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, еще больше - для Армении и Кыргызстана, Украины и для Науседы (Президент Литвы. - Прим. БЕЛТА), который сегодня пытается поставить под сомнение политику Президента Беларуси. Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Александр Лукашенко.

Владимир Перцов

"Почему я настаиваю, чтобы работало производство? Почему я так переживаю за то, чтобы люди жили своей жизнью, в какой-то степени политически рискуя? Потому что я представляю, что будет с нами после этой пандемии, если мы остановимся, как многие: литовцы, латыши и прочие. Они выстоят. У России есть нефть и газ, в которых сегодня нуждается весь мир. У Китая - огромные мощности в экономике. В Америке - печатный станок: два триллиона вбрасывают, еще два на подходе", - заметил Александр Лукашенко.-0-

Фото Николая Петрова