"Где деньги, которые мошенническим образом получил" - Лукашенко адресовал вопрос одному из потенциальных кандидатов

4 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал задать несколько вопросов одному из потенциальных кандидатов на проходящей в стране электоральной кампании. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня, принимая кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы у него спросите, задайте один вопрос: что такое компания "ПриватЛизинг"? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси?" - обозначил вопросы глава государства.

"Пусть он объяснит, что такое инвестиции в действующие госпредприятия (допустим, на МТЗ я недавно был), при которых останется не 18 тыс. работающих, а 1,8 тыс. - Мы остальным дадим по 500-600 не то рублей, не то долларов, пусть они переучиваются на другие специальности (о предложениях потенциального кандидата. - Прим. БЕЛТА). У меня встает вопрос: человек президентом вообще-то собирается избираться? Заявить перед выборами о том, что он выкинет на улицу… Потому что инвестор больше не оставит. Но есть второй вопрос: а что останется на этом предприятии, что оно будет производить? Оно будет производить болты и гайки, никаких компетенций, конструкторских новаций и прочего не будет", - уверен Александр Лукашенко.

"Я их (потенциальных кандидатов. - Прим. БЕЛТА) пока не критикую. Я просто задаюсь вопросом, когда мне пресс-секретарь кладет обзор всех их заявлений. Думаю: Боже мой, но это же элементарно, ну помолчи ты, постарайся как-то что-то упаковать, чтобы народ против тебя не голосовал", - добавил Президент.-0-