"Главная задача - помогать людям". Лукашенко назначил Дмитрия Баскова сенатором

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Дмитрия Баскова членом Совета Республики Национального собрания. О своем решении глава государства сообщил лично во время рабочей встречи во Дворце Независимости, на которой присутствовала и председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мною принято решение вчера о направлении его к вам сенатором. По квоте Президента. Еще у нас четыре вакансии там. Я думаю, что он будет у нас в парламенте, в верхней палате к месту. Человек он способный, это я знаю. Я его направляю туда не только потому, что это патриот, преданный стране человек (таких мы не обижаем и не бросаем, это всем понятно), но я его хочу видеть там еще как человека способного. Он умный, грамотный. В жизни он тяпнул горя, без отца вырос. Мама у него в церкви работает. Знаю, что это человек искренний. А то, что там про него пишут… Ну, бьют по тем, кто рядом, - Кочанова, Эйсмонт, Басков, Латышенок, и пошло-поехало (А кого больше? Все остальные там, на заднем плане, хотя и им тоже хватает). Но бьют по ним, мы это прекрасно понимаем", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что Дмитрий Басков в верхней палате парламента будет заниматься социальными вопросами, а также спортивной тематикой. "Он будет человеком более свободным в этом плане. Ну и как эксперт. И человек на ногах всегда - и поможет, и подскажет, и проедет. Твоя главная задача - помогать людям. Все! Ну и, конечно, "хвост" спортивный за тобой. Спортом придется заниматься. И подсказать, и посоветовать", - сказал Президент, обращаясь к Дмитрию Баскову.

Президент отметил, что уже есть кандидатура на пост председателя Федерации хоккея Беларуси: "Есть у нас кандидатура на Федерацию хоккея. Вчера вы встречались с человеком. Я думаю, он согласится. Очень опытный, умный человек, прошедший уже политическую закалку. Надо будет ему помочь. Он великий спортсмен, но не хоккеист. Но тем не менее он хороший управленец. Я не буду тут опережать события. Если он согласится, надо будет ему помочь".

"Ну а для тебя это такой, будем откровенно говорить, определенный взлет в твоем возрасте. Думаю, что за время работы в Сенате страны опыта политического поднакопишь. Патриотизма у тебя хватает, преданности Беларуси у тебя через край, дай бог каждому. А дальше уже твое дело определяться, как быть дальше", - резюмировал белорусский лидер, обращаясь к Дмитрию Баскову.-0-