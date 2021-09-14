"Великий спортсмен, но не хоккеист". Лукашенко рассказал о кандидатуре на пост председателя ФХБ

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что на пост председателя Федерации хоккея Беларуси уже подобрана кандидатура. Об этом он заявил сегодня на встрече с Дмитрием Басковым, который назначен членом Совета Республики по президентской квоте, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть у нас кандидатура на Федерацию хоккея. Вчера вы встречались с человеком. Я думаю, он согласится. Очень опытный, умный человек, прошедший уже политическую закалку. Надо будет ему помочь", - сказал глава государства.

"Он великий спортсмен, но не хоккеист. Но тем не менее он хороший управленец. Я не буду тут опережать события. Если он согласится, надо будет ему помочь", - добавил Александр Лукашенко.-0-