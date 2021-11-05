"Главный белорус страны". Могилевчанка призналась в любви к Лукашенко

5 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня во время рабочей поездки в Могилев Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с жителями города, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время общения с главой государства одна из могилевчанок, которая представилась Еленой, во всеуслышание призналась главе государства в любви.

"Я сегодня пришла не задавать вам вопросы, а признаться вам в любви. Настоящий мужчина", - заявила, ничуть не волнуясь, женщина.

"Опять в интернете напишут, что новая любовница", - пошутил в ответ Президент.

"Ну, дайте побыть! - тут же отреагировала на шутку Елена. - Вы настоящий мужчина: сказано - сделано. Спасибо вам за все то, что вы делаете для нашей страны - Беларуси. Спасибо просто за то, что вы есть у нас. Я люблю главного белоруса страны - вас, Александр Григорьевич".

"Все, что мы, мужики, делаем, мы делаем ради вас", - ответил Президент.-0-