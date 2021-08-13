Гомельский губернатор подарил Лукашенко бинокль

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей сегодня в Рогачевском районе подарил Президенту Беларуси Александру Лукашенко бинокль. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого", передает БЕЛТА.Судя по фотографии, прибор производства рогачевского завода "Диапроектор".Также опубликована фотография, на которой глава государства на борту вертолета рассматривает в бинокль окрестности. "Теперь еще удобнее уборочную с высоты рассматривать. Впрочем, не только уборочную", - отмечают авторы ресурса.-0-