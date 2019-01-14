Госкомвоенпром будет контролировать экспериментальную авиацию в Беларуси

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 января подписал указ №17, который корректирует перечень контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных проводить проверки, и сферы их контрольной (надзорной) деятельности. Об этом БЕЛТА сообщили в
В этот перечень включен Государственный военно-промышленный комитет, который будет теперь контролировать деятельность в области экспериментальной авиации в части обеспечения безопасности полетов воздушных судов Беларуси.
Уточнены также полномочия Транспортной инспекции Министерства транспорта по контролю в области авиации. За ней сохраняется контроль за безопасностью полетов воздушных судов и авиационной безопасностью в области гражданской авиации.-0-
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