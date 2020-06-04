4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности. Соответствующие указы подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Указом №191 утверждено решение о награждении орденами, медалями и присуждении почетных званий за многолетний плодотворный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, исключительную отвагу и мужество, проявленные в борьбе с преступностью и при спасении людей во время пожара, значительный вклад в осуществление правосудия и обеспечение законности, развитие железнодорожного транспорта, машиностроения, издательского дела и книгопечатания, заслуги в отрасли сельского хозяйства, строительства, социальной защиты, торговли, науки, образования, искусства и культуры.

В частности, орденом "За службу Родине" III степени награждены старший оперуполномоченный по особо важным делам специального подразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз" Министерства внутренних дел Сергей Борис и начальник 3-го отдела 1-го управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Александр Высоцкий.

Ордена Почета удостоены заместитель генерального директора по финансам ОАО "Керамин" Елена Наталевич и слесарь по ремонту подвижного состава локомотивного депо Барановичского отделения Белорусской железной дороги Александр Полуянчик.

Ведущие мастера сцены Национального академического театра имени Янки Купалы Мария Захаревич и Арнольд Помазан награждены орденом Франциска Скорины.

Медали "За спасенную жизнь" удостоен командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста №14 Петриковского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Алексей Ерш.

Заслуги ряда сотрудников правоохранительных органов и Госпогранкомитета отмечены медалями "За отличие в охране государственной границы", "За отличие в воинской службе" и "За отличие в охране общественного порядка".

Большая группа работников различных отраслей, деятели культуры, искусства, науки и образования удостоены медалей "За трудовые заслуги" и медалей Франциска Скорины. Указом также присвоены почетные звания Республики Беларусь.

Президент также подписал указ №192 о награждении ряда работников агропромышленного комплекса орденами и медалями за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли и достижение отличных производственных показателей.

Ордена Отечества II степени удостоены председатели кооперативов "Федорский" Столинского района и "Колхоз "Родина" Белыничского района Григорий Демко и Александр Лапотентов соответственно.

Заслуги ряда работников сельхозпредприятий отмечены орденом Почета. В их числе - тракторист-машинист ОАО "Принеманский" Новогрудского района Юрий Витуль, главный агроном ОАО "Морочь" Клецкого района Владимир Кисель и директор ОАО "Хотилы-Агро" Поставского района Вячеслав Криштафович.

Кроме того, представители агропромышленного комплекса награждены медалями "За трудовые заслуги" и почетными званиями "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь".

Александр Лукашенко также подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента Республики Беларусь. За многолетний плодотворный труд в налоговых органах, значительные достижения в профессиональной деятельности она объявлена семерым работникам региональных инспекций и аппарата Министерства по налогам и сборам.

За многолетнюю научно-педагогическую деятельность, значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных научных работников и внедрение наукоемких технологий в производство Благодарность Президента объявлена главному научному сотруднику лаборатории сильноточной электроники Института ядерных проблем Белорусского государственного университета Владимиру Барышевскому.-0-