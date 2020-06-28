"Идет очень серьезная борьба за передел мира" - Лукашенко высказался о противостоянии между США и КНР

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Идет очень серьезная борьба за передел мира. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время встречи с активом Минской области. Фрагмент его выступления показали в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Идет очень серьезная борьба за передел мира. На политической карте мира появилось новое мощное государство, которое, может, и нехотя, но бросило вызов монополисту - Соединенным Штатам Америки. И это государство - Китайская Народная Республика. Там мощная ядерная держава, они закончили создание группировки глобального позиционирования. Они все делают независимо: ворвались в космос, освоили самое современное оружие. И эта экономика - первая по экспорту, по производству - вторая после Америки", - отметил Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что, конечно, американцев это беспокоит, они спохватились. "Что такое потерять монополию? Это стать беднее. Китайцы сопротивляются, это очень аккуратные, осторожные люди, но настоящий древний народ. Они встали вровень с США. Американцы почувствовали опасность. Началась торговая война, которая себя очень показала в прошлом году и начале этого, - сказал Президент. - Конечно, уже сегодня не один доллар хозяин на планете, появилось евро, была йена и она усиливается. Юань стал резервной валютой - это признал Международный валютный фонд".

Александр Лукашенко констатировал, что американцы начали терять позиции. Глава государства признался, что иногда симпатизирует Президенту США Дональду Трампу, но не может согласиться с тем, что тот открыл все фронты и воюет со всем миром. "Когда его госсекретарь (Майкл Помпео. - Прим. БЕЛТА) был у меня, мы с ним обсуждали эту тему, и я ему задал вопрос, когда один на один встречались: "Вы зачем воюете со всем миром? Это вам плохо обойдется. Зачем вы открыли фронт против России?" В военном отношении Россия - страна мощная", - заметил Президент.

Он добавил, что идет не только торговая война: по всему восточному, юго-восточному побережью американцы окружают Китай. "Добавьте к тому Южно-Китайское море, где открыты огромные залежи углеводородов. Естественно, китайцы претендуют на освоение. Здесь у них столкнулись интересы с Вьетнамом. Вьетнам восстановился, у них уже под 100 млн. населения, прекрасная экономика. Страна одна из азиатских тигров, очень интенсивно развивается", - обратил внимание Александр Лукашенко.

По его словам, американцы активизировали все силы вокруг Китая и подстегивают раздрай внутри страны.

Глава государства упомянул об убийстве в США полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, после чего в этой стране начались протесты. Президент считает, что это происшествие стало лишь триггером, однако не причиной волнений. Он пояснил, что мощная страна показала неспособность бороться с пандемией коронавируса, и 60 млн человек остались без работы - преимущественно темнокожие.

"Кто бы мог подумать, что эта мощная держава не выдержала этого напора. Ко времени задать вопрос (я его задавал еще два месяца назад): эта пандемия - это рукотворное мероприятие? Я не знаю. Вы подумайте. То есть не специально ли это было создано для того, чтобы Китай и Америки, столкнувшись лбами, переделили мир и пристегнули к себе другие страны, - предположил Президент. - Основа - это экономика. Главная причина этого конфликта лежит в экономике. Нужны маржинальные рынки сбыта, а их не хватает. Начали делить существующие".-0-