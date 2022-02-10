10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игорь Брыло назначен министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

До настоящего времени Игорь Брыло работал в этом ведомстве на посту первого заместителя министра.

Глава государства отметил, что Игорь Брыло уже прижился в ведомстве, знает сельское хозяйство, понимает правильно, в том числе идеологически. "Ну и министерство непростое. Поэтому я буду очень рад, если, Игорь Вячеславович, у тебя получится работа руководителем".

"Только ни под кого не подстраивайся. У нас губернаторы - "киты" сильные, очень сильные. Сейчас губернаторский корпус как никогда сильный. Но это не значит… Тебе с ним (с тем или иным губернатором. - Прим. БЕЛТА) придется прежде всего работать, делить полномочия и ответственность. Ты это уже прекрасно знаешь - что твое, что их, - посоветовал Президент. - Поэтому требования должны быть принципиальными и жесткими. В том числе и к Ивану Ивановичу Крупко (недавно назначен председателем Гомельского облисполкома. - Прим. БЕЛТА), несмотря на то, что он был министром сельского хозяйства, а ты у него был заместителем".

Александр Лукашенко также высказался насчет личных качеств нового министра. "Лично я несколько раз пытался тебя проверить, скажу честно. Я не нашел по своим критериям каких-то недостатков на сегодняшний день", - сказал он.-0-