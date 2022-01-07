"Им нужно утопить в крови Россию". Лукашенко о причинах атаки на Казахстан

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что атака на Казахстан лежит в русле общей тенденции давления на Россию по всему ее периметру. Об этом он заявил сегодня, посещая в Рождество Христово храм в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Казахстан - это попытка атаковать постсоветские государства по периметру России. Им нужно утопить в крови Россию. Еще раз повторяю: если рухнет Россия, то мы даже не заметим, где мы окажемся. Через нас просто перешагнут. Как я говорю, в жерновах перемелют и выплюнут. Поэтому чего бы ни стоило, нам нужно сохранить центр нашей цивилизации, центр нашего православия и не только. Те земли, которые сегодня находятся в составе Российской Федерации. Вот и вся философия. Я хочу, чтобы вы это понимали", - сказал глава государства.

Что касается Беларуси, продолжил Президент, то для нее еще очень важно остаться независимым государством, чтобы белорусский народ управлял своей страной, жил мирно и спокойно. "И дружить, быть в теснейшем союзе с нашими соседями, с теми, кто хочет с нами жить вместе, и кто нас понимает", - отметил Александр Лукашенко.-0-