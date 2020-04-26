"Иного не дано" - Лукашенко требует от регионов не просить деньги, а прорабатывать рынки

26 апреля, Наровлянский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует регионы на проработку рынков для сбыта производимой продукции. Об этом он заявил сегодня во время поездки в Наровлянский район, посещая совхоз-комбинат "Заря", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства облетел район на вертолете, ознакомился с ходом полевых работ и по прибытию поинтересовался, как в целом подвигается сев в Гомельской области. О промежуточных результатах его проинформировал губернатор Геннадий Соловей. По его словам, все работы идут по плану, посевная должна завершиться к 9 мая.

Президент также поинтересовался социально-экономическим развитием Гомельской области. "Когда вы выйдете хотя бы в ноль? Ты даже не думай, что мы должны в силу каких-то психозов или пандемий, эпидемий сократить производство. Это исключено. Иного не дано, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Если вы будете сидеть: "Вот пандемия, дайте нам денег"... Никто не даст - это похоронить деньги. Вы прорабатывайте рынки по всем направлениям - начиная от фарфорового завода и заканчивая "Гомсельмашем".

Губернатор пояснил, что все проблемы в основном касаются экспортных поставок, которые после всплеска пандемии были прекращены из-за закрытия границ в других странах. Сейчас предприятия работают на внутренний рынок. "Договаривайтесь, когда восстановится вся логистика и заработают соседи. Если у вас будут контракты на поставку после пандемии, мы будем думать, как вам помочь", - добавил глава государства.-0-

Лукашенко поручил проработать создание многоотраслевых производств в пострадавших после Чернобыля регионах "Мы пока не знаем детально, на каком уровне находимся и за счет чего можно добавить. Поэтому надо проревизировать - это Брагин, Наровля, Хойники", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко возложил цветы к мемориалу памяти выселенным деревням Наровлянского сельсовета Памятник был открыт в этом году к 34-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Он установлен рядом с Завойтянским сельским домом культуры.

Лукашенко: надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет пандемия "Нам надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет эта пандемия. Я это почувствовал два месяца назад", - сказал глава государства.

Лукашенко об эпидситуации: заболел - немедленно к врачу, все надо делать вовремя Он подчеркнул, что это касается не только коронавируса, но и других болезней и призвал не поддаваться панике, которая порой только усугубляет течение болезни.

Лукашенко подарили картину с изображением знаменитой усадьбы Горваттов в Наровле Главе государства преподнесли картину с изображением знаменитой усадьбы Горваттов в Наровле - символа города. В 1816 году Игнатий Горватт купил имение Наровля с ближайшими деревнями и построил здесь свою усадьбу в стиле классицизма с пейзажным парком.