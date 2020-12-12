"Исторически значимое решение" - Лукашенко поздравил Туркменистан с 25-летием нейтралитета

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и народ этой страны с 25-летней годовщиной принятия Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций резолюции о постоянном нейтралитете Туркменистана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Прошедшее время подтвердило правильность и историческую значимость провозглашения нейтралитета вашей страной. Сегодня, четверть века спустя, Туркменистан - активный участник системы международных отношений, пользующийся заслуженным авторитетом на мировой арене, - говорится в поздравлении. - Искренне убежден, что опыт и полезные наработки, приобретенные нашими странами за многие годы тесного взаимодействия, общность позиций Республики Беларусь и Туркменистана по актуальным вопросам внешней политики будут и впредь служить надежным фундаментом для всего комплекса двусторонних связей".

Александр Лукашенко пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, успехов в созидательном труде на благо Родины, а жителям Туркменистана - мира и процветания.-0-