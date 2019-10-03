Изменяется положение о порядке награждения госнаградами

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 365, которым вносятся изменения в положение о порядке награждения государственными наградами, лишения их и восстановления в правах на эти награды. Данное положение приводится в соответствие с законом от 17 июля 2019 года, которым внесены поправки в закон "О государственных наградах Республики Беларусь". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Указом предусмотрено, что вести учет многодетных матерей, подлежащих награждению орденом Матери, будут комитеты по труду, занятости и социальной защите областных и Минского городского исполнительных комитетов.

Местным исполнительным и распорядительным органам, ходатайствующим о награждении орденом Матери, областным и Минскому городскому исполнительным комитетам предоставляется право самостоятельно без письменного согласия матери запрашивать и получать у государственных органов сведения, необходимые для принятия соответствующего решения. Исключение составляют сведения о том, является ли ребенок усыновленным (удочеренным). Они запрашиваются только с письменного согласия обоих родителей.

Кроме того, указом утверждается в новой редакции анкета многодетной матери, которая представляется к награждению орденом. Документ дополнен графой наличия у детей гражданства Республики Беларусь. -0-