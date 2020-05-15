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15 мая 2020, 12:09

Лукашенко: опыт создания интеграционных структур в АПК может быть востребован во всех регионах Беларуси

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область
Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область
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Лукашенко отмечает позитивные изменения в хозяйствовании на земле Витебской области

15 мая, Витебский район /Корр. БЕЛТА/. Опыт Витебской области по созданию интеграционных структур в сельском хозяйстве необходимо в будущем расширять и на другие регионы страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании в Витебском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Витебской области отступать некуда. К вам должны приезжать потом и учиться, как организовывать подобные интеграционные структуры и вытаскивать убыточные предприятия единой цепью", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко отмечает позитивные изменения в хозяйствовании на земле Витебской областиЛукашенко отмечает позитивные изменения в хозяйствовании на земле Витебской области
Посещая одну из ферм, Александр Лукашенко позитивно оценил увиденное, отметив хорошие условия для содержания крупного рогатого скота. "Молодцы, видно сразу. И главное, что толково, по технологии. Вот этим путем надо идти", - сказал глава государства.

Он напомнил, что в регионе созданы семь интеграционных структур, в которых убыточные, низкорентабельные хозяйства присоединены к мясо- и молокоперерабатывающим производствам. "Мысль была простая, земная, когда мы принимали решение по интеграционным структурам: есть земля, есть люди, поможем с техникой", - отметил он. По словам Президента, смысл работы таких структур в том, чтобы от хозяйств получить мясо и молоко, переработать продукцию на головном предприятии холдинга и полученные денежные средства вложить в развитие хозяйств. "В Витебской области предстоящий год, если нам придется работать после президентских выборов, или два, или всю пятилетку мы будем работать именно в такой форме и таком стиле", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко во время посещения комплекса "Мишутки" унитарного предприятия "Рудаково"
Александр Лукашенко во время посещения комплекса "Мишутки" унитарного предприятия "Рудаково"

После того, как Александр Лукашенко ознакомился с деятельностью одной из интеграционных структур Витебского района, он оценил увиденное следующим образом: "Это то, какой должна быть вся Витебская область, но только по качеству, по технологии, по отдаче, эффективности еще выше, чем здесь".

Особое внимание, по его словам, следует уделить уровню оснащенности предприятий. "Головные предприятия (интеграторы), мясокомбинаты должны быть технологически самыми передовыми, чтобы могли производить из сырья, которое крестьяне поставили, самую шикарную продукцию, на которую будет хороший спрос", - подчеркнул Президент. Он акцентировал внимание на необходимости обеспечить высокое качество продукции - тогда она будет пользоваться спросом как на внутреннем, так и на внешних рынках. "Мы всегда в мире найдем, куда продать продукты питания. Поэтому объемы молока и мяса можно наращивать. Но из молока и мяса надо делать, по-народному говоря, такую "конфетку", которую у вас будут рвать с руками и ногами", - добавил Александр Лукашенко.

Вместе с тем глава государства предостерег: развитие агрохолдингов не должно идти в ущерб крестьянским хозяйствам.

Президент поручил опыт Витебской области по созданию интеграционных структур при необходимости распространять и на другие регионы страны. "Не надо думать, что у нас только в Витебской области такое положение. И в Могилевской, и в Минской области можно создавать подобные интеграционные структуры: убыточные хозяйства как сырьевую зону пристегивать к мясо- или молокоперерабатывающим предприятиям, - сказал он. - Хоть по одной интеграционной структуре надо создавать. Они в любой, даже Гродненской, области в каких-то районах будут нужны".

В качестве нового формата выездных мероприятий Президент намерен в будущем продолжить посещения предприятий интеграционных структур, чтобы на месте анализировать состояние дел.

"Реализуем это, победим, будет толк, - подытожил Александр Лукашенко. - Если уж мы в Витебской области сможем поднять сельское хозяйство… Привести в порядок, чтобы люди здесь работали и радовались, чтобы молодежь сюда шла, а молодежь пойдет".

Президент отметил, что пандемия и истерия вокруг нее в том числе поменяли сознание людей. "Они поняли, что надо держаться за землю, - сказал он. - Люди совершают переоценку своих действий и жизненных устоев, и это на пользу сельскому хозяйству".

Губернатор Николай Шерстнев на совещании доложил о социально-экономическом развитии Витебской области, отметив, что в целом по итогам первого квартала динамика положительная.-0-

Лукашенко об экспорте продовольствия: главное - продать по хорошей ценеЛукашенко об экспорте продовольствия: главное - продать по хорошей цене
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания в Витебском районе заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко о ситуации на селе. Обсуждались как ход весенних полевых работ, виды на урожай, так и экспорт сельхозпродукции, насыщение внутреннего рынка.

Итоги совещания

Андрейченко отмечает значительный шаг вперед в развитии АПК Витебской областиАндрейченко отмечает значительный шаг вперед в развитии АПК Витебской области
"Я помню 1994-1995 годы. Тогда практически с нуля мы начинали работать. Была старая техника, что-то было роздано, продано, не было вообще, на чем работать. И тогда была разработана программа возрождения и развития села", - отметил спикер Палаты представителей.

Фото Сергея Шелега, Андрея Покумейко

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