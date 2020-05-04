"Как скажете, так и будет" - Лукашенко готов провести саммит ЕАЭС в любом формате, но сам за очную встречу

4 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко готов организовать планируемый на 19 мая в Минске саммит ЕАЭС в любом формате, но сам лично считает возможной очную встречу. Об этом он заявил сегодня во время переговоров в формате видеоконференции с Президентом Молдовы Игорем Додоном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается ЕАЭС, я сегодня разговаривал с Президентом Казахстана Токаевым. Они сейчас консультируются с Президентом России. Вам могу сказать, и ему сказал: я ваш слуга, как вы скажете, так и будет. Я организую мероприятие. Готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность. Уверен, что вы с удовольствием, побывав здесь, в хорошем настроении покинете Минск, если, конечно, это позволит вам обстановка (приехать на саммит в Минск. - Прим. БЕЛТА)", - заявил глава государства.

По словам Александра Лукашенко, он не очень воспринимает формат видеоконференций. "С нас уже люди начинают смеяться. Если мы хотим серьезно обсудить вопросы, можно собраться здесь и обсудить с глазу на глаз. Пускай мы не будем огромную толпу чиновников за собой тащить, пускай там будут одна-две камеры, наши личные операторы, фотографы, которые смогут запечатлеть это событие, но мы бы встретились и поговорили здесь", - считает Президент.-0-

Додон поддерживает предложение Лукашенко о проведении саммита ЕАЭС в очной форме Саммит планируется провести в Минске 19 мая. Президент Молдовы Игорь Додон также отметил, что если приедет в Минск, то запланирует время для участия в открытии памятника уроженцу Молдовы - Герою Советского Союза Иону Солтысу.