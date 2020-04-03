"Какие привесы, удои? Экономика должна быть!" - Лукашенко о критериях для поощрения руководителей

3 апреля, Смолевичский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Критерии оценки работы районных руководителей должны быть ориентированы не на количественные показатели, а на эффективность производств. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Какие-то начали критерии мне предлагать для оценки руководителей в районах. Привесы, удои и прочее. Я говорю: это уже в советские времена проходили. Какие привесы? Деньги!" - подчеркнул белорусский лидер.

"Есть деньги в бюджете, увеличился бюджет за год у председателя райисполкома, отстегни ему какой-то процент, пусть он на всех разделит. Какой привес, кому нужны эти привесы? Можешь без привеса, лишь бы деньги были", - пояснил глава государства.-0-