"Каждого сможем защитить". Лукашенко поручил обеспечить безопасность членов комиссий на референдуме

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил обеспечить безопасность членов комиссий в ходе проведения референдума по обновленной Конституции. Об этом глава государства заявил сегодня на заседании Совета безопасности Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Президента, сейчас основное острие нацелили против членов участковых и других комиссий.

"Мы договаривались, что этих людей надо всячески защитить. И такую команду правоохранительные органы получили. Недавно наш министр внутренних дел об этом говорил. Пусть даже не переживают те, кто сегодня занимается государственными делами. У нас сегодня не та ситуация, что была в 2020 году, и каждого мы сможем защитить. Это наша святая обязанность. Не дай бог они прикоснутся хоть к одному человеку. Вы знаете, что будет", - предупредил глава государства.

"Вертикали власти, экономическому блоку, правоохранительным органам необходимо принять дополнительные меры по обеспечению безопасности и спокойной жизни людей в предстоящий период", - поручил Александр Лукашенко.-0-