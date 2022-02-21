Леонид Заяц. Фото из архива
21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Леонид Заяц назначен национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 21 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В соответствии с документом Анатолий Исаченко, который ранее занимал пост национального координатора, освобожден от этой должности.-0-