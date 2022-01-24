Лидеры Беларуси и Вьетнама обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипотношений

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Президенту Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуку по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь и Вьетнам имеют много общего: наши народы обороняли право на построение суверенных и независимых государств, сражались за свое место в мире. Белорусско-вьетнамское взаимодействие проверено временем и продолжается более 30 лет. В трудные моменты мы никогда не отказывали друг другу в братской помощи", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что с момента установления дипломатических отношений стороны сделали значительные шаги вперед, наладили устойчивые политические контакты, которые определяются высоким уровнем уважения и доверия.

Александр Лукашенко с теплотой вспомнил о своих визитах в Ханой, во время которых ощутил настоящее вьетнамское гостеприимство, лично убедился в мудрости руководства Вьетнама, которое делает все необходимое для улучшения благосостояния граждан.

"Рассчитываю, что мы сможем придать нашему сотрудничеству новую динамику. Со своей стороны буду оказывать укреплению связей в различных сферах всяческую поддержку", - заверил белорусский лидер.

Он пожелал Президенту Вьетнама здоровья и дальнейших успехов, а дружественному народу этой страны - мира и процветания.

В свою очередь Нгуен Суан Фук также направил в адрес главы белорусского государства поздравительное послание. "Вьетнам считает Беларусь своим близким другом и надежным партнером и желает укреплять многоплановое сотрудничество с Беларусью. За последние 30 лет лидеры и народы двух стран приложили много усилий для укрепления вьетнамо-белорусской дружбы и удовлетворения чаяний каждой страны. Сотрудничество в различных областях дало значительные результаты", - говорится в поздравлении.

Нгуен Суан Фук выразил уверенность, что благодаря огромному потенциалу и решительности руководителей и народов двух стран взаимовыгодное сотрудничество между Вьетнамом и Беларусью будет и далее расширяться на благо народов двух стран, во имя мира и стабильности. "Пусть традиционная дружба и многогранное сотрудничество между Вьетнамом и Беларусью постоянно укрепляются и развиваются!" - пожелал вьетнамский лидер.

Белорусскому государству он пожелал процветания, а народу - счастья. В свою очередь Александру Лукашенко Нгуен Суан Фук адресовал пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов.-0-