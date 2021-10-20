"Людей нельзя бросать". Лукашенко объяснил, почему нельзя приостанавливать плановую медпомощь

20 октября, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Оказание плановой медицинской помощи нельзя приостанавливать даже в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос оказания плановой медпомощи затрагивался накануне на совещании у главы государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что допускать приостановку такой помощи нельзя. "Совсем недавно Минздрав сообщил о том, что прекращены плановые осмотры. Так вот, Александр Николаевич (помощник Президента Александр Косинец. - Прим. БЕЛТА), вам как помощнику поручение: вместе с Минздравом немедленно подготовить план мероприятий, чтобы не было отмены никаких плановых осмотров. Я знаю, во что это выливается, по первой волне, - поручил на совещании Президент. - Поэтому вы первый, Пиневич - второй. Сидящие здесь врачи, чиновники от здравоохранения - в поликлиники и принимайте людей. Ведите диспансеризацию".

Сегодня Александр Косинец доложил главе государства, что губернаторы в ближайшее время представят план комплексных мероприятий по оказанию консультативной и плановой помощи.

"Следи. Ни в коем случае им нельзя дать возможность действовать традиционно: ай, там чего-то вспыхнуло, давай это закроем", - предупредил Президент. Он подчеркнул, что в нынешней сложной обстановке, вызванной COVID-19, нельзя концентрироваться только на этой инфекции и оставлять без квалифицированной помощи других пациентов. А касательно работы медицинского персонала нужно исходить из того, что она по напряженности и важности сравнима с периодом военных действий.

"Война началась, надо где-то и поднапрячься. Но людей нельзя бросать с обычными операциями. Я всегда привожу пример: как онкологию отложить? - сказал глава государства. - Это же онкология - страшнее, чем любой ковид".

По словам директора РНПЦ ОМР Сергея Полякова, в центре готовы при необходимости принимать пациентов из других онкодиспансеров. "Допустим, городской центр сейчас перепрофилирован (Минский городской онкодиспансер. - Прим. БЕЛТА). Они обследуют, а на оперативное хирургическое лечение мы берем на себя этих пациентов и даже привлекаем сотрудников оттуда. Если, допустим, мы не оперируем щитовидную железу, они приезжают оттуда", - пояснил руководитель центра.

"Вот, начинать надо с этого. Там, где невозможно ничего отложить", - отреагировал Президент.

Главе государства было также доложено о выполнении его поручения по ликвидации очередей на лечение в РНПЦ онкологии и медрадиологии.

"Два года назад вы давали поручение, была очень большая очередность на оперативное лечение в центре - 508 человек, необходимо было выполнить 400 операций, 108 химиотерапий, радиоизотопное лечение. За 2 месяца очереди убрали: и на себя вызывали пациентов, оперировали, и в областные онкологические диспансеры выезжали. Сегодня объем оперативных вмешательств ни в коей мере не уменьшился, но очередей нет никаких", - доложил Президенту Александр Косинец.

"Это главное. Тогда жаловались люди. Онкология - это вещь, которая порой не терпит отлагательств", - сказал белорусский лидер.-0-