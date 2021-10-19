19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал не отменять оказание плановой медпомощи. Об этом он заявил сегодня на совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщает БЕЛТА.

"Очень важный вопрос, на который я хотел обратить внимание. Совсем недавно Минздрав сообщил о том, что прекращены плановые осмотры. Так вот, Александр Николаевич (помощник Президента Александр Косинец. - Прим. БЕЛТА), вам как помощнику поручение: вместе с Минздравом немедленно подготовить план мероприятий, чтобы не было отмены никаких плановых осмотров. Я знаю, во что это выливается, по первой волне, - поручил глава государства. - Поэтому вы первый, Пиневич - второй. Сидящие здесь врачи, чиновники от здравоохранения - в поликлиники и принимайте людей. Ведите диспансеризацию".

Александр Лукашенко отметил, что если речь идет о некоторых видах реабилитации, например, необходимости разрабатывать ноги или руки, то в нынешних условиях это, возможно, стоит делать и в домашних условиях при участии родственников. "А там, где нужно консультировать людей и проводить плановые операции, даже плановые консультации, мне план на стол. Никакой отмены плановых манипуляций, операций, консультаций быть не должно", - подчеркнул глава государства.

Он положительно оценил тот факт, что в Беларуси в нынешней обстановке привлекли к оказанию помощи населению студентов медвузов. Он также обратил внимание на опыт России, где пригласили пенсионеров, работавших в медицинской сфере. "И в России люди откликнулись. И у нас много на пенсии есть врачей. Они не все вернутся в клиники, чтобы помочь. Да у нас и не надо сейчас это. Но плановые осмотры и мероприятия, которые вы вчера отменили, сделайте, чтобы они вернулись", - сказал Президент.

"Александр Николаевич, отвечаете за это головой. Люди нуждаются не просто в медицинской поддержке. Когда они к вам приходят, поговорят с вами, им уже легче будет. В основном же это старики. Решение принято. Занимайтесь. Отдельно мне на следующей неделе доложите", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-