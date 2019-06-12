Лукашенко 13-14 июня совершит рабочий визит в Кыргызстан для участия в саммите ШОС

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 13-14 июня совершит рабочий визит в Кыргызскую Республику. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, где Беларусь имеет статус государства-наблюдателя.
Выступление Александра Лукашенко планируется во время заседания совета в расширенном составе. Глава государства обозначит позицию Беларуси по актуальной международной тематике и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках данного интеграционного объединения.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3451 BYN
|2.343 BYN
|2.349 BYN
|USD
|2.0712 BYN
|2.069 BYN
|2.074 BYN
|RUB
|3.2118 BYN
|3.202 BYN
|3.215 BYN