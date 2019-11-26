Лукашенко 27-28 ноября совершит визит в Кыргызстан для участия в саммите ОДКБ

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 27-28 ноября совершит рабочий визит в Кыргызстан, где примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Вопросы повестки дня сначала будут рассмотрены в узком составе, а затем в формате пленарного заседания с участием глав внешнеполитических ведомств, министерств обороны, секретарей советов безопасности.

Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите обозначит позицию и основные предложения белорусской стороны по развитию и укреплению международной и региональной безопасности в различных ее сегментах. По итогам сессии Совета коллективной безопасности планируется подписать ряд документов.

Традиционно на полях саммита глава белорусского государства проведет встречи и переговоры с зарубежными коллегами.-0-