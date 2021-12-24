Лукашенко адресовал молодежи важный месседж: "За вами Беларусь, это ваш щит"

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на новогоднем балу для молодежи во Дворце Независимости обратился к представителям нового поколения с важным посылом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вам и всем вашим сверстникам я скажу главное: это за вами - Беларусь. Государство, в котором созданы достойные условия для жизни, для личного и профессионального развития. Это ваш щит. И вы всегда должны нести его с честью, достоинством, защищая его, потому что в нужное время, в тяжелые времена этот щит защитит вас", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства пожелал представителям нового поколения оставить яркий созидательный след в истории своей страны. "Наше государство, как и вы, совсем еще юное, молодое. А значит, важно не только сохранить сложившиеся традиции, но и создать новые. Я очень часто говорю, что у нас немало традиций. И я всегда старался, чтобы эти традиции были, - сказал Президент. - Страна есть тогда, когда у нее есть традиции, это лицо любой страны".

Представителям молодого поколения Александр Лукашенко пожелал быть в хорошем смысле дерзкими, смелыми и очень креативными. "Правда, не перебирайте через край", - предостерег Президент.

"Помните: в ваших руках судьба нашей родной Беларуси. Вашей прежде всего Беларуси", - напутствовал глава государства. Он пожелал всем участникам бала яркой, интересной и благополучной жизни.-0-

Александр Лукашенко