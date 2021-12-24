Только для привилегированных. Новогодний бал во Дворце Независимости собрал лучшую молодежь страны

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные, но уже заслуженные представители молодого поколения собрались сегодня во Дворце Независимости на новогодний бал, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками торжества стали 337 юношей и девушек со всей Беларуси. Входным билетом на бал для них стали личные успехи в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни. Среди гостей - стипендиаты спецфонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, победители, участники и лауреаты конкурсов, олимпиад, конференций, представители волонтерского и студотрядовского движения, обладательницы титулов конкурсов красоты, призеры спортивных соревнований.

Как полагается в соответствии с бальными традициями, приглашены и VIP-участники. Среди участников торжества - Президент Беларуси Александр Лукашенко, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий, министр культуры Анатолий Маркевич, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Басков, депутат Палаты представителей Национального собрания Мария Василевич.

В этом году "культурным кодом" новогоднего бала стали образы бальной культуры XVIII-XIX столетий. Ярким примером таких традиций в истории Беларуси являлись балы во дворце графа Зорича в Шклове и графа Румянцева в Гомеле.

Девушки в пышных белоснежных платьях в пол в сопровождении молодых людей во фраках и военных мундирах заполнили зал и, едва справляясь с волнением и эмоциями, исполнили свой первый бальный танец - величественный полонез. Так открылась первая, классическая часть бала.

Дебютанток легко узнать по белому цвету платьев: на балу он разрешен только им - юным, незамужним участницам. Все остальные дамы - в платьях бежевых, персиковых, кремовых, золотых оттенков. Мужчины - традиционно во фраках и смокингах.

Участников и гостей бала тепло приветствовал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Дорогие друзья! Ну что тут скажешь после такой красотищи? Трудно говорить даже мне - человеку, привыкшему много говорить", - не скрывал эмоций глава государства.

Президент вспомнил, как несколько лет назад ему поступило предложение от имени организаторов и хозяев Венского бала провести такой бал во Дворце Независимости: "Они готовы были приехать, обеспечить на весь мир трансляцию и прочее. Захватывающая идея, очень интересная". Но, обдумав это предложение, глава государства задался резонным вопросом: а разве мы сами не сможем?

"Давайте посмотрим, как в Вене проводятся балы, и сделаем лучше, - продолжил Александр Лукашенко. - Потому что наш зал - лучше, нежели тот зал, в котором проводились венские мероприятия. Это не мое мнение - они же и хотели провести бал здесь, потому что этот зал им показался величественнее и лучше. Вот так родилась идея проведения этих великих праздников".

"Вот уже четвертый год подряд в канун этого долгожданного праздника мы проводим во Дворце Независимости бал, возрождая исторические традиции (подчеркиваю: наши исторические традиции), формируя современный облик нашего молодого суверенного государства", - сказал белорусский лидер.

Президент отметил, что Беларусь - страна дворцов и замков, где проводились и венские, и польские, и русские балы. "Их устраивали представители местной знати, но в те времена - подданные самых разных государств. И только в истории нашей независимости красивейшая бальная традиция стала нашей, белорусской", - подчеркнул глава государства.

По его словам, при составлении музыкальной программы вечера, оформлении зала всегда с большим уважением вспоминают особенности каждой эпохи, которая стала частью культурного наследия белорусов. "Прошлое забывать нельзя", - заметил Президент.

"Сегодня, как и всегда под занавес уходящего года, всегда официальный и строгий Дворец Независимости сказочно преображается. Он похож на вас, а вы - на него. Его атмосферу создаете вы, уважаемые гости праздничного бала. Яркие, статные, уверенные в себе молодые люди - вы главное украшение этого бала", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что новогодний бал во Дворце Независимости - это подарок, который его участники заслужили своими выдающимися успехами в учебе, творчестве, общественной жизни. "И если быть здесь, в этом месте - привилегия, то сегодня, в отличие от прежних времен, она дается не по происхождению (магнатам, шляхтичам и прочее), а по уму и таланту. Кроме того, что вы красивы, вы еще умные и талантливые - к нашей зависти", - с долей юмора отметил глава государства.

Слова благодарности Президент адресовал родителям, учителям и преподавателям, которые помогли юношам и девушкам развить таланты, научили добиваться поставленных целей, воспитали их истинными патриотами. "Не зазнавайтесь. Все, что вы сегодня имеете, это пока что от родителей, от ваших учителей и преподавателей и чуть-чуть вашего", - отметил Александр Лукашенко.

Представителям молодого поколения Александр Лукашенко пожелал быть в хорошем смысле дерзкими, смелыми и очень креативными. "Правда, не перебирайте через край", - предостерег Президент.

"Помните: в ваших руках судьба нашей родной Беларуси. Вашей, прежде всего, Беларуси", - напутствовал глава государства. Он пожелал всем участникам бала яркой, интересной и благополучной жизни: "Я хочу вам пожелать как можно дольше быть такими красивыми: девушкам - покорять мужские сердца, а мужикам - (вот как сегодня вы стоите) быть достойными этой красотищи в белых платьях".

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