Лукашенко: Академия управления при Президенте должна стать главным вузом

18 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Академия управления при Президенте Беларуси должна стать главным вузом. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со слушателями, студентами, магистрантами и аспирантами, профессорско-преподавательским составом, сотрудниками Академии управления, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не только как мы это преподносим, но как это понимают наши люди. Мы должны это сделать в понимании нашего общества", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко заявил, что хотел бы успеть при своей президентской жизни построить новую академию: не только с точки зрения новых корпусов, но и с точки зрения преподавания по новым методикам и программам. "Практико-ориентированный вуз, куда бы стремились поступить все не только из нашей страны, но и из-за рубежа", - отметил он.

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