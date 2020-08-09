Лукашенко: активный диалог позволит Беларуси и Сингапуру выйти на новый уровень взаимодействия

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Сингапура Халиму Якоб с Национальным днем, сообщили БЕЛТА пресс-службе главы государства.
Белорусский лидер с удовлетворением отметил открытость двусторонних отношений и перспективы для их развития в финансовой и торгово-экономической отраслях.
"Убежден, благодаря активному диалогу мы сумеем выйти на новый уровень взаимодействия на пользу народов обеих стран", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Халиме Якоб крепкого здоровья, плодотворной работы и неисчерпаемой энергии, а жителям Сингапура - мира, добра и процветания.-0-