Лукашенко анонсировал свой скорый визит в Казахстан

28 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в ближайшее время совершить визит в Казахстан. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, который завершает свою дипломатическую миссию в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, что мне в ближайшее время представится возможность побывать в Казахстане, и мы обсудим весь комплекс наших отношений. Мы в свое время с нынешним Президентом, господином Токаевым, договорились, что торопиться не будем: серьезно посмотрим, проревизируем наши отношения, выработаем план действий на будущее (или, как модно сейчас говорить, дорожную карту наших отношений на предстоящие годы). В Нур-Султане мы утвердим эту дорожную карту. Но серьезно подготовимся. Для этого в ближайшее время соберем межправкомиссию, посмотрим на проблемные вопросы, которые есть, и выработаем дальнейшие наши отношения", - заявил Президент.

Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что выборы, которые недавно прошли в Казахстане, и в целом сложный политический период пойдут на пользу казахскому народу. Глава государства подчеркнул, что очень хорошо был знаком с нынешним Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. "Очень порядочный, образованный и мною очень уважаемый человек. У нас с ним получатся хорошие отношения, также как и у Казахстана с Беларусью будут продолжены в этом же русле отношения", - сказал Президент.

Он попросил посла, когда тот будет в столице Казахстана, передать самые добрые пожелания и поздравления Президенту Казахстана с успешно пройденным периодом. "А также моему давнему другу, с которым мы не один пуд соли съели, - Нурсултану Абишевичу (Назарбаеву). Пожелайте ему от моего имени самого доброго здравия", - добавил белорусский лидер.

Что касается Ермухамета Ертысбаева, Президент уверен, что он навсегда останется другом Беларуси, и ему было комфортно жить и работать в стране. "Все-таки это ваша Беларусь, ваша страна, которую вы знаете давно - с советских времен. Знайте, что в Беларуси вы всегда свой человек, поскольку вы немало здесь прожили и проработали", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание и на тот факт, что его с послом многое сближает в личном отношении: "Готовясь к этой встрече, обнаружил, что мы с вами по первому образованию, по профессии - историки".-0-