Лукашенко: ассортимент и обслуживание в агрогородках не должны отличаться от столичных

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассортимент и обслуживание в агрогородках не должны отличаться от столичных. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая участие в общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что объекты потребкооперации должны работать с подходом "качество превыше всего".

"Если вы не будете держать уровень сервиса, заниматься реконструкцией и обновлением магазинов и кафе, они не выживут. Современный уровень торговли очень высок. Белорусы за последние годы привыкли, по сути, к европейскому качеству услуг. И если вы хотите поддерживать достойный уровень и в малых населенных пунктах, агрогородках, то ассортимент и обслуживание там не должны отличаться от столичных", - заявил Александр Лукашенко.

В этом плане он призвал слушать отзывы простых людей, которые отмечают определенную закостенелость потребкооперации. "Моральный и физический износ многих торговых объектов, неоптимальное использование площадей, слабое внедрение новых технологий. Конечно, есть и хорошие примеры. Но стало ли это системой? Вот в чем вопрос", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что специально к мероприятию во Дворце Республики развернули хорошую выставку с образцами продукции организаций потребкооперации. "Вы умеете делать все. Запредельно умеете делать все. Что, казалось бы, невозможно. Так почему вы везде не делаете это? Я с таким чувством всегда ухожу с таких выставок", - сказал он.

Глава государства констатировал, что показатели развития торговли и общественного питания Белкоопсоюза складываются ниже среднереспубликанского уровня. При этом преобладание продовольственных товаров в структуре розничного товарооборота также остается проблемой.

Александр Лукашенко напомнил, что ранее поручал повышать долю непродовольственной продукции. "Не выполнено. Вы просто болтаетесь на уровне 10-12%. Новому руководителю поручаю изучить причины такого положения дел. Нужно переломить эту негативную тенденцию. Привлекайте покупателя более широким ассортиментом и конкурентной ценой", - сказал глава государства.

Он также обратил внимание, что потребкооперация на 90% торгует белорусскими товарами. В связи с этим Александр Лукашенко указал на возможность объединяться с отечественными производителями и проводить акции, распродажи. "Как на ежегодных сезонных ярмарках в сентябре - октябре. Эту традицию мы недавно возродили и население ее прекрасно восприняло. Если в этом вам нужна будет помощь, мы подтолкнем ваших партнеров", - привел пример Александр Лукашенко.

По его словам, не менее остро стоит задача повышения качества обслуживания. Индикатором проблемы служит постепенная утрата позиций на внутреннем потребительском рынке. "В розничном товарообороте ваш удельный вес за последние пять лет (с 2016 по 2020 год) упал почти в два раза (с 7% до 3,9%). В этом году такая же негативная тенденция сохраняется", - отметил Президент.-0-

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