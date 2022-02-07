Лукашенко: Бабарико с сыном решили отсидеться, вместо того чтобы вернуть краденое

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктор Бабарико и его сын решили отсидеться, вместо того чтобы вернуть краденое. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву, передает корреспондент БЕЛТА

Глава государства напомнил, что ранее говорил на встрече в СИЗО, где присутствовал в том числе и Виктор Бабарико. "Виктор, все что украл - верни. Наворовал - верни. И мы будем потом вести с тобой разговор. Ладно, что у тебя в Турции собственность, я ее не заберу, понимаю, и забирать не буду, но вот это и это ты должен вернуть".

"И они обсуждали с сыном, стоит ли это возвращать. Решили пока: нет, отсидимся, НАТО придет или Тихановская приедет - всех освободит. Тихановский говорит: "Товарищ Президент, а когда мы выйдем и прочее?" Я говорю: "Что ты сказал? Президент? Твой "президент" в Литве. У нее и спроси, когда ты выйдешь". А Бабарико честно сказал (о необходимости вернуть украденное. - Прим. БЕЛТА), это был сигнал для всех. Но возвращать не хотят, - заметил белорусский лидер. - То, что вывезено через Литву, литовский и латвийские банки, возвращайте, и мы будем обсуждать проблему, там вы будете сидеть или пойдете куда-то. Не хотят".

Глава государства также высказался и о Марии Колесниковой в ответ на ремарку Владимира Соловьева, что оппозиция и Запад про нее забыли, а раскручивают в основном Светлану Тихановскую. "Я не думаю, что Запад забудет, спецслужбы забудут свою агентуру или резидентуру. Просто, как ты недавно сказал, время надо", - заметил Александр Лукашенко.-0-