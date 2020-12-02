Лукашенко: Беларусь будет делать все необходимое для углубления дружественных отношений с ОАЭ

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифу бен Заида аль-Нахайяна и народ этой страны с национальным праздником - Днем создания федерации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Мудрая политика руководства ОАЭ позволила укрепить роль вашей страны на международной арене и в глобальной экономике", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь будет делать все необходимое для углубления дружественных отношений между странами, дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Глава белорусского государства также направил поздравительные послания наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного

главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну, вице-президенту и премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму.-0-