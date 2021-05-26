Лукашенко: Беларусь - это сильная и независимая страна гордых людей

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - это сильная и независимая страна особенных, гордых людей, с обостренным чувством справедливости. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, передает корреспондент БЕЛТА.

"Посмотрите, какое сегодня идет беспрецедентное давление на страну, как нас хотят агрессивно проучить, поставить на место, спровоцировать с использованием самых грязных методов и технологий. Вся эскалация со стороны Запада - это их зависть, бессилие и злоба от того, что у них не получилось осуществить в Беларуси вооруженный мятеж и государственный переворот. И не получится. А знаете, почему? Не потому, что я или вы, все мы такие крутые или у нас лучшие спецслужбы в мире (хотя это отчасти и так). А потому, что Беларусь - это сильная и независимая страна особенных, гордых людей, с обостренным чувством справедливости", - заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что белорусское государство всегда будет на страже интересов народа и каждого человека, а любая попытка разрушить благополучие людей будет пресекаться. "Много криков о диктатуре. В чем она проявляется? В том, что не допускаем вандализма, надругательства над государственной символикой? Разрушения национальных основ и традиций?" - спросил он.-0-

Александр Лукашенко