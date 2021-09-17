Лукашенко: Беларусь готова оказать содействие в восстановлении афганской инфраструктуры

17 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова оказать содействие в восстановлении афганской инфраструктуры. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша страна готова оказать содействие в восстановлении афганской инфраструктуры, обеспечении продовольственных поставок", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко назвал ШОС уникальной площадкой для обсуждения проблем в Афганистане, который имеет статус наблюдателя в организации.

"Все мы уважаем суверенитет, независимость, территориальную целостность этого государства. Придерживаемся принципов международного права о невмешательстве во внутренние дела. Этот тезис звучал во всех выступлениях ораторов нынешнего саммита. Все мы заинтересованы в том, чтобы страна стабилизировалась и не генерировала проблем соседям. Более того, вовлечение Афганистана в развитие региональной транспортной, логистической, энергетической инфраструктуры критически важно для повышения уровня сопряженности Центральной и Южной Азии, а также экономического пространства Шанхайской организации сотрудничества в целом", - считает Президент.

Глава государства отметил, что скоординированная позиция стран ШОС по Афганистану смогла бы создать предпосылки для того, чтобы организация выступила системным интегратором работы других международных игроков. "Это могут быть специализированные агентства ООН, глобальные экономические и финансовые институты и даже отдельные представители частного сектора и гражданского общества, заинтересованные в работе по конкретным проектам внутри Афганистана и вокруг него", - сказал Президент.-0-