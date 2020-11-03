Лукашенко: Беларусь и Иран должны завершить реализацию всех запланированных проектов

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Иран должны завершить реализацию всех запланированных двусторонних проектов. Об этом сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в нашей стране Саидом Яри после торжественной церемонии вручения верительных грамот во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чтобы не потерять наши отношения с Ираном, нам надо обязательно завершить все проекты, которые начаты", - подчеркнул глава государства.

В свою очередь Саид Яри передал самые теплые пожелания от иранских лидеров и пожелал Беларуси мира и процветания.

Принимая верительные грамоты посла Ирана, Александр Лукашенко назвал эту страну одним из значимых экономических и политических партнеров Беларуси на Ближнем Востоке. "У нас большой потенциал, который, без сомнения, раскрыт далеко не полностью", - сказал он. Белорусская сторона приветствует приостановку ряда ограничений в отношении Ирана со стороны ООН и надеется на дальнейшие конструктивные шаги, направленные на стабилизацию военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.-0-