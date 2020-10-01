Лукашенко: Беларусь и Кипр имеют значительный потенциал в торгово-экономической и гуманитарной сферах

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса с Днем Независимости, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

"В сегодняшних условиях, когда весь мир столкнулся с рядом вызовов и угроз, особо существенными становятся такие понятия, как солидарность и взаимопомощь", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул заинтересованность Беларуси в активизации сотрудничества с Кипром на принципах партнерства и уважения. "Наши страны имеют значительный потенциал взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Никосу Анастасиадису доброго здоровья и успехов в деле дальнейшего развития суверенного государства, а жителям Кипра - мира, гражданского согласия и процветания.-0-