Лукашенко: Беларусь и Россия имеют все необходимое для укрепления равноправной и взаимовыгодной интеграции

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов и россиян по случаю празднования Дня единения народов Беларуси и России. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов Беларуси и России "Начало интеграционных процессов в рамках Союзного государства способствовало наполнению белорусско-российского сотрудничества более глубоким содержанием, создало реальные преимущества для эффективного экономического и социального развития наших стран", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что этот праздник, который вписан в исторический календарь двух стран более 20 лет назад, воплощает в себе неподдельное стремление белорусов и россиян продолжать славные традиции своих дедов и отцов жить в мире и согласии, строить общий прочный дом во благо нынешнего и грядущих поколений.

"За короткий по меркам истории период нам удалось создать надежный правовой фундамент Союзного государства, основанный на принципах суверенитета и независимости Беларуси и России при сохранении общности их пути развития и неразрывности человеческих судеб", - говорится в обращении.

Президент отметил, что народы обеих стран сберегли и приумножили глубокие экономические связи. Сегодня тысячи белорусских и российских предприятий участвуют в производственной кооперации, что позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию, востребованную на внешних рынках. Этому также способствуют совместные проекты в наукоемких и высокотехнологичных отраслях. Формирование общего рынка труда и сопутствующей инфраструктуры значительно расширило возможности профессиональной самореализации и развития для граждан двух государств, обратил внимание Александр Лукашенко.

"Интеграционные устремления белорусов и россиян основаны не только на общих экономических интересах и взаимовыгодной торговле. Их стержнем всегда были, есть и будут нерушимая многолетняя дружба и сплоченность народов, закаленных на фронтах Великой Отечественной войны, 75-летие Победы в которой мы будем торжественно отмечать в этом году, - подчеркнул белорусский лидер. - Наша святая обязанность - сберечь и передать потомкам правду о тех страшных событиях и историческом подвиге советского народа. Масштабные союзные проекты - реконструкция Брестской крепости и возведение Ржевского мемориала советскому солдату - важный вклад в увековечение памяти защитников Отечества".

Сейчас Беларусь и Россия сообща противодействуют возникающим вызовам и угрозам безопасности, проводя согласованную внешнюю и оборонную политику во имя поддержания мира и стабильности в регионе. Это вполне естественно и закономерно, отметил Президент.

"Нами проделана большая работа. Но еще многое предстоит сделать на пути равноправной взаимовыгодной интеграции и укрепления Союзного государства. Успешность реализации наших планов будет зависеть от неукоснительного выполнения принятых договоренностей, исключения национального протекционизма, устранения существующих барьеров, изъятий и ограничений. У нас для этого есть все необходимое - воля к единению, мощная материально-техническая база, высокопрофессиональные кадры, трудолюбивые и талантливые люди", - обратил внимание глава государства.-0-

Поздравление Лукашенко с Днем единения народов Беларуси и России

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем единения народов Беларуси и России.

Праздник, который вписан в исторический календарь наших стран более 20 лет назад, воплощает в себе неподдельное стремление белорусов и россиян продолжать славные традиции своих дедов и отцов жить в мире и согласии, строить общий прочный дом во благо нынешнего и грядущих поколений.

За короткий по меркам истории период нам удалось создать надежный правовой фундамент Союзного государства, основанный на принципах суверенитета и независимости Беларуси и России при сохранении общности их пути развития и неразрывности человеческих судеб.

Мы сберегли и приумножили глубокие экономические связи. Сегодня тысячи белорусских и российских предприятий участвуют в производственной кооперации, что позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию, востребованную на внешних рынках. Этому также способствуют совместные проекты в наукоемких и высокотехнологичных отраслях.

Формирование общего рынка труда и сопутствующей инфраструктуры значительно расширило возможности профессиональной самореализации и развития для граждан двух государств.

Интеграционные устремления белорусов и россиян основаны не только на общих экономических интересах и взаимовыгодной торговле. Их стержнем всегда были, есть и будут нерушимая многолетняя дружба и сплоченность народов, закаленных на фронтах Великой Отечественной войны, 75-летие Победы в которой мы будем торжественно отмечать в этом году.

Наша святая обязанность - сберечь и передать потомкам правду о тех страшных событиях и историческом подвиге советского народа. Масштабные союзные проекты - реконструкция Брестской крепости и возведение Ржевского мемориала советскому солдату - важный вклад в увековечение памяти защитников Отечества.

Вполне естественно и закономерно, что сейчас наши страны сообща противодействуют возникающим вызовам и угрозам безопасности, проводя согласованную внешнюю и оборонную политику во имя поддержания мира и стабильности в регионе.

Нами проделана большая работа. Но еще многое предстоит сделать на пути равноправной взаимовыгодной интеграции и укрепления Союзного государства. Успешность реализации наших планов будет зависеть от неукоснительного выполнения принятых договоренностей, исключения национального протекционизма, устранения существующих барьеров, изъятий и ограничений.

У нас для этого есть все необходимое - воля к единению, мощная материально-техническая база, высокопрофессиональные кадры, трудолюбивые и талантливые люди.

От всей души желаю крепкого здоровья, мира, согласия, благополучия и процветания вам и вашим семьям.

Председатель Высшего Государственного Совета Союзного государства,

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. -0-