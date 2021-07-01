Лукашенко: Беларусь и Россия не просто выдержат атаки Запада, но и используют их для усиления сотрудничества

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия не просто выдержат атаки Запада, но и используют их для усиления сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время выступления на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко поблагодарил Президента России Владимира Путина за публичную поддержку Беларуси в непростой период, особенно на фоне попыток дестабилизировать ситуацию в стране и обрушить экономику. Как рассказал глава белорусского государства, эта тематика обсуждалась и во время сегодняшнего телефонного разговора лидеров двух стран. "Вывод, который мы сделали по результатам разговора: мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств. Мы используем (как это сделала Российская Федерация, когда против нее ввели санкции) этот момент, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми - не только с точки зрения экономики. Это итог наших переговоров", - сказал глава белорусского государства.-0-