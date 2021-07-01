Лукашенко: Форум регионов стал важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум регионов Беларуси и России стал важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на пленарном заседании форума, передает корреспондент БЕЛТА.
"Традиционные встречи, которые проходят под патронатом верхних палат парламентов, стали важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства", - сказал белорусский лидер.
Беларусь, по его словам, поддерживает тесные контакты более чем с 70 регионами России от Смоленска до Сахалина, каждый год Минск принимает не менее десятка делегаций, возглавляемых российскими губернаторами.
"Эти факты и сама практика работы форумов регионов подтверждают, что на евразийском пространстве нет другой масштабной интеграционной площадки, где белорусско-российское сотрудничество развивалось бы столь успешно", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Главной отличительной чертой таких встреч Президент считает содержательный, заинтересованный, открытый и очень полезный диалог друзей и партнеров. "А плоды многолетней совместной работы вполне реальны и выражаются конкретными цифрами. За 7 лет подписано более 370 соглашений о сотрудничестве и контрактов почти на $3 млрд. Причем особо отмечу, что более четверти этой суммы - результат прошлогодних деловых встреч", - обратил внимание глава государства. Он убежден, что такая динамика внушает оптимизм.
Ожидается, что нынешний, восьмой форум прибавит к общей сумме подписанных соглашений и контрактов еще примерно $800 млн, отметил белорусский лидер.
Александр Лукашенко отдельно поблагодарил за эффективную работу по организации форума руководителей верхних палат парламентов Беларуси и России Наталью Кочанову и Валентину Матвиенко.
"Уникальная форма работы нашего форума (вряд ли мы найдем такую форму где-то в мире), где парламентарии, кроме исполнения своих непосредственных обязанностей по принятию законов, занимаются так глубоко экономикой. Форум регионов - в первую очередь экономическая площадка, площадка для работы правительств". Участие Президентов в форуме, по мнению белорусского лидера, позволяет задействовать в этом мероприятии большее число участников.-0-
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