Лукашенко: Беларусь и Россия выдержали внешнее давление и становятся сильнее

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беспрецедентное внешнее давление стало серьезной проверкой для отношений Беларуси и России. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Серьезной проверкой на прочность для отношений между нашими странами стало беспрецедентное внешнее давление. Можно с уверенностью констатировать, что мы эту проверку выдержали. Более того, мы становимся сильнее", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам главы государства, это подтверждают данные экономической статистики. За январь-сентябрь объем союзного товарооборота вырос более чем на треть и достиг $28 млрд.

"Многоплановый характер носит наше внешнеполитическое взаимодействие. Беларусь и Россия выступают с единых позиций практически по всем современным проблемам на разных международных площадках", - также обратил внимание Президент.

Тесное сотрудничество у стран и в сфере обороны. "Как показали последние события, региональная группировка войск союза является надежным щитом безопасности не только для наших стран, но и для всего постсоветского пространства. Мы с Президентом и не прячем своих намерений усиливать эту группировку в будущем", - заявил Александр Лукашенко.

Отдельная тема в союзном строительстве - защита интересов граждан. Глава государства отметил, что Беларусь и Россия достигли самых весомых результатов именно в проведении согласованной социальной политики, обеспечивающей достойную жизнь и свободное развитие человека. Граждане обеих стран имеют равные права в сфере труда, отдыха, здравоохранения, образования.-0-