Лукашенко: Беларусь кому-то стала "косткай у горле", и нам надо пройти этот сложный период

5 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь кому-то стала "косткай у горле", и нам надо пройти этот сложный период, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Будет очень нелегко. И не потому, что мы неправильно выбрали модель, и не потому, что мы не на том языке "размаўляем", и не потому, что у нас Палата представителей не та или парламент в целом. А потому, что Беларусь стала, "як у народзе кажуць, косткай у горле" кому-то. Уж очень кому-то неймется, потому что, видите ли, без ресурсов, без каких-то больших материальных запасов они (белорусы. - Прим. БЕЛТА) как-то живут", - отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что стране надо умно пройти этот сложный период. "Тем более вы видите: турбулентность в международных отношениях. Вы видите, какая политика. Вчера вы смотрели кадры сессии НАТО, видели "бязглуздзіцу" и выпады некоторых лидеров, сильных мира сего. И с ними надо строить отношения, чтобы пройти этот тяжелейший период", - добавил глава государства.-0-

Лукашенко о внешней политике: наше единственное условие - мы суверенное независимое государство Президент Беларуси Александр Лукашенко, расставляя акценты по теме проведения Беларусью внешней политики, подчеркнул, что единственное условие во взаимодействии с зарубежными партнерами - это то, что Беларусь является суверенным и независимым государством.

"Геополитическая борьба и торговые войны" - Лукашенко предупредил новый парламент о непростом периоде По словам главы государства, задача нового парламента - сохранить преемственность экономического курса, обеспечивая устойчивое развитие суверенного белорусского государства, динамику роста экономики и благосостояния граждан.