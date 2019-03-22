Лукашенко: Беларусь может быть на 50% богаче при рачительном подходе к переработке мусора

22 марта, Барановичи /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь может быть на 50% богаче при рачительном подходе к переработке мусора. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Барановичей и Барановичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я сам когда-то, обдумывая этот вопрос, пришел к однозначному выводу: если бы мы рачительнее подходили к этим ресурсам, мы бы на 50% были бы богаче. То есть мы себя обедняем наполовину. Овчинка стоит выделки, и этим надо заниматься, - сказал Александр Лукашенко. - За мусоропереработку во всех странах борются, потому что эта сортировка - рентабельное производство".

Президент привел в пример Швейцарию: "Они ведь не производят стекло, как мы, традиционным образом. Они берут и из боя стеклотары производят все стекло".

По словам главы государства, Европейский банк реконструкции и развития готов поддерживать Беларусь в вопросах переработки вторсырья, и страна будет двигаться в этом направлении. "Он готов нам дать кредитов, и немало, под мизерный процент именно для дорог, для воды, для обезжелезивания и переработки мусора. Хорошо, что к нам они пошли, и нам надо этим заниматься", - убежден Александр Лукашенко.-0-